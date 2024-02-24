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На Новолипецком металлургическом комбинате загорелся цех

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На Новолипецком металлургическом комбинате загорелся цех

Домна №6 Новолипецкого металлургического комбината. Архивное фото

Пожар начался в одном из цехов Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК), возможно, в результате падения беспилотника, огонь потушен, пострадавших нет, написал в Telegram-канале губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.«

"Произошло возгорание в одном из цехов НЛМК. Огонь потушен, пострадавших нет. Угроза выброса опасных веществ отсутствует", – говорится в сообщении.

Как уточнил Артамонов, возгорание могло спровоцировать падение летательного аппарата. Сейчас эту информацию и опубликованные в соцсетях видео проверяют.

Глава региона призвал на фоне сообщений о налете БПЛА не поддаваться панике и доверять только официальной информации. Все спецслужбы приведены в режим максимальной готовности, подчеркнул он.

ВСУ регулярно обстреливают центральные и приграничные регионы России, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. В частности, в ночь на субботу ПВО уничтожила два украинских беспилотника над Курской и Тульской областями.

Горняк22
Взято отсюда
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