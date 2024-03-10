реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Пластиковые окна в Горняке

На окраине чукотского поселка Эгвекинот нашли тело студента

Станьте ближе!
Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

На окраине чукотского поселка Эгвекинот нашли тело студента

Автомобиль Следственного комитета. Архивное фото

Тело 17-летнего студента Чукотского полярного техникума обнаружено на окраине поселка Эгвекинот на Чукотке, правоохранители проводят проверку.

“Десятого марта 2024 года около одного из жилых домов, расположенных по улице Рынтыргина в поселке Эгвекинот Иультинского района, обнаружено тело 17-летнего юноши без внешних признаков насильственной смерти, который накануне вечером ушел из общежития учебного заведения и обратно не вернулся”, – сообщает региональное СУСК РФ.

Следователи проводят проверку. Опрошены свидетели, назначена судебно-медицинская экспертиза.

Прокуратура Чукотки также сообщила, что проводит проверку. Отмечается, что юноша – студент 1 курса Чукотского полярного техникума. Его тело найдено в воскресенье на окраине поселка.

Прокуратура проверит соблюдение законодательства об охране жизни и здоровья учащихся, даст оценку действиям работников техникума.

новости горняк
Взято отсюда
Источник

Натяжные потолки в Горняке
горняк22 телеграм
Модель Белла Хадид впервые появилась на публике с возлюбленным Аданом

Модель Белла Хадид впервые появилась на публике с возлюбленным Аданом

Супермодель Белла Хадид впервые вышла на публику вместе со своим новым…

Yomiuri: Япония может увеличить производство оружия для помощи США

Yomiuri: Япония может увеличить производство оружия для помощи США

Япония и США планируют укрепить совместную систему производства оборонной продукции,…

Футболист «Динамо» Бальбуэна: Россию и Парагвай объединяют красивые девушки

Футболист «Динамо» Бальбуэна: Россию и Парагвай объединяют красивые девушки

Защитник московского «Динамо» Фабиан Бальбуэна заявил, что Россию и Парагвай…

В Москве задержали водителя Mercedes-Benz, притворившегося пассажиром

На севере Москвы сотрудники Росгвардии после погони остановили Mercedes-Benz, водитель…

Ищите нас в соцсетях- Вконтакте, Однокласники, Телеграм

Горняк Онлайн
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp