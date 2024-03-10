На окраине чукотского поселка Эгвекинот нашли тело студента

Автомобиль Следственного комитета. Архивное фото

Тело 17-летнего студента Чукотского полярного техникума обнаружено на окраине поселка Эгвекинот на Чукотке, правоохранители проводят проверку.

“Десятого марта 2024 года около одного из жилых домов, расположенных по улице Рынтыргина в поселке Эгвекинот Иультинского района, обнаружено тело 17-летнего юноши без внешних признаков насильственной смерти, который накануне вечером ушел из общежития учебного заведения и обратно не вернулся”, – сообщает региональное СУСК РФ.

Следователи проводят проверку. Опрошены свидетели, назначена судебно-медицинская экспертиза.

Прокуратура Чукотки также сообщила, что проводит проверку. Отмечается, что юноша – студент 1 курса Чукотского полярного техникума. Его тело найдено в воскресенье на окраине поселка.

Прокуратура проверит соблюдение законодательства об охране жизни и здоровья учащихся, даст оценку действиям работников техникума.

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