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На перегоне Забайкальской железной дороги 27 вагонов поезда сошли с путей

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На перегоне Забайкальской железной дороги 27 вагонов поезда сошли с путей

Железнодорожный светофор.. Архивное фото

Почти 30 вагонов грузового поезда сошли на Забайкальской железной дороге, пострадавших нет, сообщили РЖД.

“Восьмого января 2024 года в 19:17 (по московскому времени) на перегоне Алеур-Бушулей Забайкальской железной дороги произошел сход 27 вагонов грузового поезда. Нарушен габарит соседнего пути. Пострадавших нет, угрозы экологии нет”, – говорится в сообщении РЖД.

В РЖД создан оперативный штаб под руководством главы компании Олега Белозёрова. К месту происшествия направлены восстановительные поезда со станций Зилово и Шилка.

“В связи с происшествием по станции Чернышевск остановлены пассажирские поезда №2 Москва – Владивосток и №392 Чита – Благовещенск. В вагонах поддерживается комфортный температурный режим. Пассажиры будут обеспечены питанием и водой. Делаем все возможное для ликвидации последствий схода и возобновления движения на этом участке. Причины произошедшего устанавливаются”, – отмечает компания.

горняк
Взято отсюда
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