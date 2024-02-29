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На подконтрольных Украине территориях повредили объекты инфраструктуры

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ОВА Херсонской и Запорожской областей сообщили о повреждениях инфраструктуры

На подконтрольных Украине территориях повредили объекты инфраструктуры

На подконтрольной Украине территории Запорожской области повреждены объекты инфраструктуры в девяти населенных пунктах. Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации (ОВА) Иван Федоров в Telegram-канале.

Как сообщил Федоров, всего на подконтрольной Украине территории прозвучало 250 взрывов. Подробностей о поврежденных объектах инфраструктуры он не привел.

Также глава Херсонской ОВА Александр Прокудин сообщил о повреждении административного здания и объекта критической инфраструктуры в Херсоне. По его словам, административные здания получили повреждения и в других населенных пунктах Херсонской области.

Ранее в Одессе зафиксировали две серии взрывов. 28 февраля воздушная тревога была объявлена в Одесской, Николаевской и Харьковской областях Украины.

Взято
отсюда

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