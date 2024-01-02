На подлете к Белгороду сбили девять воздушных целей

Боевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса. Архивное фото

Система ПВО сбила девять целей на подлете к Белгороду, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

“Вновь сработала наша система ПВО — сбито девять воздушных целей на подлете к городу. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших нет”, — написал он.

По словам главы региона, в Белгороде три домовладения, газовая труба и один легковой автомобиль получили повреждения.

Кроме того, в Белгородском районе в трех домовладениях повреждена кровля. Подробности уточняются, добавил губернатор.

Ранее он предупредил о ракетной опасности в городе и призвал жителей не подходить к окнам.

О звуках взрывов и сирене воздушной тревоги также сообщал корреспондент РИА Новости.

По данным министерства обороны, украинские военные за 2 января выпустили по Белгороду и области 17 ракет “Ольха” собственной разработки, все их сбили российские средства ПВО. Как уточнил Гладков, после атаки армии противника один человек погиб, еще 11 получили ранения.

Массированный обстрел Белгорода

Днем 30 декабря ВСУ нанесли удар по Белгороду. По информации Минобороны, они применили ракеты “Ольха” с кассетной частью и чешскую РСЗО Vampire. Средства ПВО перехватили большую часть снарядов, но несколько боеприпасов и кассетные части попали по городу.

Как подчеркнули в ведомстве, войска противника совершили обстрел в попытке отвлечь внимание от поражений на фронте и спровоцировать российскую армию на подобные действия.

По последним данным, жертвами атаки стали 25 человек, в том числе пятеро детей, более ста человек получили ранения. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям “Покушение на убийство”, “Убийство”, “Умышленное уничтожение или повреждение имущества”.

Президент Владимир Путин назвал произошедшее терактом, отметив, что это был целенаправленный удар по гражданскому населению, который не останется безнаказанным.

новости Локтевский

Взято отсюда

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