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На полуострове Рейкьянес в Исландии началось извержение вулкана

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На полуострове Рейкьянес в Исландии началось извержение вулкана

На полуострове Рейкьянес в Исландии началось извержение вулкана. Об этом 16 марта сообщила исландская телерадиокомпания RUV, ссылаясь на данные метеорологического центра страны.

Извержение произошло через минуту после того, как метеорологическая служба объявила о повышенной сейсмоактивности в районе вулкана в 20:22 по местному времени (23:22 мск). Как рассказал телеканалу представитель полиции, что в момент начала извержения на геотермальном курорте «Голубая лагуна» находилось порядка 700 человек, при этом в городе Гриндавик людей «было очень мало».

До этого сообщалось, что на полуострове Рейкьянес после землетрясения произошло извержение вулкана.

Исландия характеризуется значительной вулканической активностью из-за наличия нескольких горно-вулканических систем. В 2010 году извержение вулкана Эйяфьядлаёкюдль привело к проблемам с авиасообщением в Западной Европе.

Ранее в Японии при извержении подводного вулкана образовался новый остров.

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