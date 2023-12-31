Прокуратура проверяет информацию о следах крови на самолете Махачкала-Пермь

Транспортная прокуратура начала надзорные мероприятия по факту обнаружения на фюзеляже самолета, прилетевшего из Махачкалы в Пермь, следов крови. Об этом сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры в Telegram-канале.

По данным ведомства, соответствующую информацию ранее опубликовали СМИ. Воздушное судно прибыло в Пермь утром в субботу, 30 декабря. По факту обнаружения на фюзеляже воздушного судна следов засохшей крови и вмятин организована проверка.

Ранее самолет авиакомпании American Airlines приземлился во время шторма и попал на видео. На опубликованных кадрах видно, что из-за шторма воздушное судно «прыгает» над взлетно-посадочной полосой, сильно раскачивается и трясется. В результате лайнер сел благополучно.

Взято

отсюда

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