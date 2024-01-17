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На прохожих в Белгороде нападают, их избивают на камеру. Власти требуют жесткой реакции, в дело может вмешаться ФСБ

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В Белгороде задержали пятерых причастных к избиению прохожих на камеру

На прохожих в Белгороде нападают, их избивают на камеру. Власти требуют жесткой реакции, в дело может вмешаться ФСБ

На улицах Белгорода группа молодых людей нападала на прохожих и снимала происходящее на камеру. На резонансную ситуацию обратил внимание губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, личности злоумышленников уже установлены. Сотрудники правоохранительных органов задержали пятерых из шести участников преступной группировки и выясняют все обстоятельства произошедшего.

В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по статьям о возбуждении ненависти по национальному признаку, хулиганстве и покушении на убийство, совершенное группой лиц. Оперативное сопровождение по делу осуществляют сотрудники ФСБ и МВД.

Считаю, что в данных обстоятельствах мы должны максимально быстро и жестко реагировать, чтобы не допустить подобных противоправных действий, тем более в такой непростой обстановке, в которой мы сейчас живем

На прохожих в Белгороде нападают, их избивают на камеру. Власти требуют жесткой реакции, в дело может вмешаться ФСБ

Что известно о нападавших?

Банда, состоящая из шести человек, толпой избивала людей, оскорбляла их и снимала происходящее на телефон, после чего размещала видеозаписи в соцсетях. Четверо ее членов — подростки. По данным силовиков, ранее трое из участников группировки привлекались к ответственности.

Как стало известно изданию Baza, в нападениях на прохожих принимал участие 18-летний студент Денис С., занимающийся ММА. Он учится на третьем курсе училища, преподаватели на его поведение и оценки не жалуются. Юношу удалось опознать по кадрам из видео. Родные молодого человека рассказали, что несколько дней назад он перестал отвечать на телефонные звонки и появляться дома.

Жестокие войны уличных банд потрясли Казань.Чем запомнились главные городские группировки «казанского феномена» 1980-х?«Надо убивать, чтобы нас боялись»Жестокая банда из Подмосковья совершила 30 расправ. Почему ее не могли поймать 20 лет?

Также появилась информация, что Денис является уроженцем Азербайджана. Как сообщает Ura.ru со ссылкой на Telegram-каналы, он был главарем банды и после задержания извинился за содеянное.

Уточняется, что мотивом к действиям злоумышленников могла послужить национальная ненависть.

Взято
отсюда

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