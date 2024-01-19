реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

На российской нефтебазе произошел пожар после попытки атаки дрона ВСУ

Подписывайся на ГОРНЯК22!

Брянский губернатор Богомаз: БПЛА ВСУ попытался атаковать нефтебазу в Клинцах

На российской нефтебазе произошел пожар после попытки атаки дрона ВСУ

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Вооруженных сил Украины попытался атаковать нефтебазу в Клинцах Брянской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

После попытки атаки на территории нефтебазы произошло возгорание. Как отметил глава Брянской области, это произошло после того, как БПЛА был подавлен системой радиоэлектронной борьбы — с дрона сошел боеприпас.

«При уничтожении воздушной цели произошел сброс боеприпаса на территорию Клинцовской нефтебазы. По предварительной информации, пострадавших нет. Имеется возгорание резервуаров в обваловании», — рассказал Богомаз.

В тушении пожара принимают участие 13 единиц техники МЧС.

Ранее сообщалось, что 9 января ВСУ при помощи дронов-камикадзе атаковали нефтебазу в другом городе — Орле. Как рассказал губернатор региона Андрей Клычков, в результате начался пожар. Пострадали три человека.

Взято
отсюда

русские новости сегодня , дзен новости сегодня

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Погода

19 января в Алтайском крае будет морозно и без осадков

19.01.2024

 Специальная Военная Операция

Десантники ВС РФ уничтожили около взвода военных ВСУ в районе Артемовска

19.01.2024

 Специальная Военная Операция

Athlon Avia: халатность властей Украины мешает работе производителей БПЛА

19.01.2024

 Специальная Военная Операция

Над Брянской областью уничтожен украинский беспилотник

19.01.2024

 Специальная Военная Операция

“Мы не можем идти ва-банк”. Писториус о поддержке ФРГ Украины

19.01.2024

 Специальная Военная Операция

Ставицкий: система оборонительных рубежей повысила живучесть бойцов ВC РФ

19.01.2024

 Новости

Российский губернатор рассказал о пытавшихся обмануть его мошенниках

19.01.2024

 Новости

На российской нефтебазе произошел пожар после попытки атаки дрона ВСУ

19.01.2024

 Новости

В НАТО заявили о подготовке к конфликту с Россией

19.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
толк
Алтапресс

РЕКЛАМА

22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске