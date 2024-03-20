На руднике “Пионер” бурят скважину, чтобы наладить связь с горняками

Специалисты начали бурить скважину к предполагаемому местонахождению горняков, оказавшихся под завалами на руднике “Пионер” в Амурской области, сообщило правительство региона в Telegram.«

"Запускаем буровую установку для того, чтобы попасть на нулевой уровень. Планируем пробуриться на глубину 265 метров под наклоном 49 градусов. Нам нужно попасть в транспортный уклон на нулевую отметку, в саму выработку. Мы уже проводили такой вид работ, опыт есть", – рассказал начальник участка НПГФ "Регис" Сергей Козырев.

Отмечается, что пробурить скважину поручил губернатор региона Василий Орлов, буровую установку доставили из Благовещенска, необходимые детали привезли с Покровского рудника.

Накануне в Амурской области ввели режим чрезвычайной ситуации из-за обрушения горных пород на руднике “Пионер”. В момент происшествия в шахте на глубине около 125 метров находились 13 человек. Связи с людьми пока нет.

Ранее радио Sputnik сообщало, что президент РФ Владимир Путин призвал принять все меры для спасения шахтеров из рудника в Приамурье.

Взято отсюда.