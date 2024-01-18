реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

На Сахалине дали шесть лет колонии военному, сбежавшему из части в ДНР

Подписывайся на ГОРНЯК22!

На Сахалине дали шесть лет колонии военному, сбежавшему из части в ДНР

Молоток в зале судебных заседаний. Архивное фото

Южно-Сахалинский гарнизонный суд приговорил военного к шести годам колонии за самовольный уход из своей части в ДНР, сообщила пресс-служба суда.

“За совершение преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 337 УК РФ (самовольное оставление части или места службы), военнослужащему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Кроме того, военнослужащий лишен воинского звания “младший сержант” и взят под стражу в зале суда”, – отмечается в сообщении.

В судебном заседании установлено, что 19 марта 2023 года мужчина без уважительных причин самовольно покинул пункт временного размещения подразделения воинской части в Донецкой Народной Республике. В воинскую часть, дислоцированную в Южно-Сахалинске, он явился только 13 сентября, успев за это время отдохнуть в Донбассе и у матери в Краснодарском крае.

город Горняк
Взято отсюда
Источник

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Интересное

Крещенский сочельник – голодный вечер. Главные народные приметы 18 января

18.01.2024

 Интересное

Дополнительные запреты на продажу алкоголя предлагают ввести в Алтайском крае

18.01.2024

 Интересное

Мэрия Барнаула заберет у владельцев жилья в центре города три земельных участка

18.01.2024

Thumbnail
Интересное

В Барнауле за 6 млн рублей продают синий Mercedes с мощностью в 333 лошади

18.01.2024

 Интересное

ПВО предотвратила атаки беспилотников на Московскую и Ленинградскую области

18.01.2024

 Интересное

Расстрелявший бездомных собак житель Бийска отделался предупреждением

18.01.2024

 Интересное

Стало известно, почему из школьного меню в Барнауле исчезли супы

18.01.2024

 Интересное

Что известно о пожаре и взрыве на заводе в Шахтах, где пострадали десять человек

18.01.2024

 Интересное

В Алтайском крае возбудили 22 уголовных дела о контрабанде леса

18.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
толк
Алтапресс

РЕКЛАМА

22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске