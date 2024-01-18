На Сахалине дали шесть лет колонии военному, сбежавшему из части в ДНР

Молоток в зале судебных заседаний. Архивное фото

Южно-Сахалинский гарнизонный суд приговорил военного к шести годам колонии за самовольный уход из своей части в ДНР, сообщила пресс-служба суда.

“За совершение преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 337 УК РФ (самовольное оставление части или места службы), военнослужащему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Кроме того, военнослужащий лишен воинского звания “младший сержант” и взят под стражу в зале суда”, – отмечается в сообщении.

В судебном заседании установлено, что 19 марта 2023 года мужчина без уважительных причин самовольно покинул пункт временного размещения подразделения воинской части в Донецкой Народной Республике. В воинскую часть, дислоцированную в Южно-Сахалинске, он явился только 13 сентября, успев за это время отдохнуть в Донбассе и у матери в Краснодарском крае.

город Горняк

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