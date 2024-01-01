На Сахалине объявили угрозу цунами, в некоторых районах идет эвакуация

Сахалин. Архивное фото

. На Сахалине объявили угрозу цунами, сообщил региональный главк МЧС.

“Под воздействие волн цунами могут попасть прибрежные части западного побережья Сахалина”, — говорится в публикации.

В некоторых районах включили систему оповещения, население эвакуируют в безопасные места. Суда, находящиеся в портах, выходят в открытое море. Специалисты ведут расчет возможных последствий прохождения волн цунами, добавили в ведомстве.

Силы и средства для ликвидации последствий цунами готовы к реагированию, отметили в МЧС. Всех находящихся в прибрежной части Татарского пролива призывают укрыться на возвышенностях высотой не менее 30-40 метров. Покинуть укрытие можно будет только после отбоя тревоги цунами.

Спасатели просят местных жителей сохранять спокойствие и следить за сообщениями по громкоговорящей связи.

Позже об угрозе цунами объявили во Владивостоке и Находке. Во Владивостоке, по прогнозу центра “Цунами”, ожидается волна со стороны Уссурийского залива. Она достигнет берега в 19:36 по местному времени (12:36 мск), высота составит 30 сантиметров. В Находке время прохождения цунами — 18:51 (11:51 мск), ожидаемая высота — 31 сантиметр.

Угроза цунами вызвана серией мощных землетрясений, которые произошли в префектуре Исикава на западе Японии. По уточненным данным, магнитуда составляла от 4,3 до 7,6. У берегов Японии уже зафиксировали волны цунами высотой от 50 сантиметров до 1,2 метра.

город Горняк

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