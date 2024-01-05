На Сахалине произошло землетрясение

Сейсмограммы, получаемые с сети сейсмостанций. Архивное фото

Землетрясение магнитудой 3,7 зафиксировано в ночь на пятницу на юге Сахалина, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции “Южно-Сахалинск” Елена Семенова.

“Землетрясения магнитудой 3,7 произошло в ночь на пятницу на Сахалине. Эпицентр подземных толчков находился в 10 километрах западнее города Невельска. Очаг располагался на глубине 10 километров”, – рассказала собеседница агентства.

По информации регионального главка МЧС России, землетрясение до 3 баллов ощущалось в Невельске и селе Горнозаводск. Тревога цунами не объявлялась. Все службы работают в штатном режиме, жертв и разрушений нет. В настоящее время рабочие группы проводят обследование жилого фонда и объектов ЖКХ.

Горняк22

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