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На северо-востоке Москвы возобновили теплоснабжение домов

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На северо-востоке Москвы возобновили теплоснабжение домов

Девочка возле батареи у себя дома. Архивное фото

Восстановлено теплоснабжение домов, нарушенное из-за возгорания на подстанции в северо-восточном административном округе (СВАО), сообщили РИА Новости в оперштабе по ситуации.

Ранее в результате возгорания на подстанции на северо-востоке Москвы тепло- и энергоснабжение было прервано в нескольких десятках зданий.«”Восстановлено теплоснабжение домов, нарушенное из-за возгорания на подстанции в СВАО… Решена одна из первостепенных задач – по энергоснабжению отключенных в результате возгорания на подстанции тепловых пунктов. Для повышения надежности теплоснабжения на тепловые пункты были направлены генераторы”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что собрана рабочая схема, позволяющая за счет аварийных источников электроснабжения (дизель-генераторных установок) поддерживать тепло- и электроснабжение районов, в которых они были нарушены. По большей части домов было организовано переключение от резервной сети в автоматическом режиме, по целому ряду – подключение осуществлялось в ручном режиме от аварийных источников электроснабжения (дизель-генераторных установок).«”В настоящее время идут наладка и регулировка систем. Проводятся поквартирные обходы”, – говорится в сообщении.

Уточняется, что на поврежденной из-за возгорания подстанции ведутся восстановительные работы. На период проведения работ на подстанции организованная система резервного энергоснабжения будет сохранена, чтобы надежно обеспечить потребителей ресурсами. Специалисты, задействованные в данных мероприятиях, продолжат работу в усиленном круглосуточном режиме. В работах задействованы все городские службы.Ликвидация пожара на электроподстанции в Высоковольтном проезде в Москве

город Горняк
Взято отсюда
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