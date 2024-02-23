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На складе в Новосибирске ликвидировали открытое горение

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На складе в Новосибирске ликвидировали открытое горение

Место пожара на складе в Новосибирске. 23 февраля 2024

Открытое горение на складе в Новосибирске на площади 800 квадратных метров ликвидировали, сообщает пресс-служба МЧС России.

Ранее в ГУМЧС по региону журналистам сообщили, что в городе горит склад с паллетами, продуктами питания и металлическими изделиями, к месту направлен пожарный поезд. Всего на ликвидации пожара задействованы 67 человек и 20 единиц техники, из них от МЧС России 51 человек и 14 единиц техники.

“Пожарные ликвидировали открытое горение на складе в Новосибирске”, – говорится в сообщении.

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Взято отсюда
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