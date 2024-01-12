На складе возле Москва-Сити во время пожара обрушилась конструкция

Недалеко от комплекса “Москва-Сити” на территории склада в результате пожара рухнула конструкция, сообщает телеканал “360”.

Площадь обрушения ангара в Шмитовском проезде составила 50 квадратных метров. Информация о пострадавших не поступала.

В тушении пластиковой тары на складе задействованы 15 пожарных расчетов.«”Водоисточники оказались засыпаны снегом, и пожарные (некоторое время, – ред.) не могли приступить к тушению огня”, – говорится в сообщении.

Радио Sputnik также сообщало, что в Подмосковье в результате пожара погибли два ребенка.

Взято отсюда.