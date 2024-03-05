На станции Глушково в Курской области возник пожар из-за обстрела ВСУ

ВСУ обстреляли железнодорожную станцию Глушково в Курской области, сообщил губернатор региона Роман Старовойт. Пострадавших нет, уточнил он.«

"Железнодорожная станция Глушково была обстреляна со стороны Украины. Всего насчитали 9 прилетов, пострадавших нет. В результате произошел пожар, возгорание уже потушили", – написал Роман Старовойт в Telegram.

По его словам, в результате обстрела повреждены линии электропередачи.«”Без электроснабжения остались станция Глушково и село Кульбаки. Как только будет безопасно, аварийные бригады приступят к восстановлению”, – добавил губернатор.

Железнодорожная инфраструктура не повреждена, сообщили в РЖД.«”В настоящее время движение поездов на станции Глушково Курской области осуществляется в штатном режиме. В результате обстрела железнодорожная инфраструктура не повреждена. Пострадавших среди пассажиров и железнодорожников нет”, – рассказали РИА Новости в компании.

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Взято отсюда.