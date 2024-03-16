На станции метро “Сокольники” в Москве собака упала на пути

Пассажиры на станции метро в Москве. Архивное фото

Собака упала на пути на станции “Сокольники” метро Москвы, ее подняли на платформу и передали владельцу, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичной подземки.

“Движение на Сокольнической линии осуществляется в соответствии с графиком. Ранее на станции “Сокольники” на пути упала собака. Животное было оперативно поднято на платформу и передано владельцу”, – рассказали в пресс-службе.

В ведомстве отметили, что во время остановки несколько следующих поездов на короткое время снизили скорость для соблюдения интервала.

“Мы просим пассажиров соблюдать правила метрополитена и провозить животных в переносках, сумках и других предназначенных для транспортировки предметах”, – добавили в пресс-службе.

город Горняк

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