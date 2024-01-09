На Ставрополье автобус столкнулся с грузовиком, пострадал человек

Автомобиль полиции на дороге. Архивное фото

Экскурсионный автобус, следовавший маршрутом “Донецк – Нальчик” с 44 пассажирами в салоне, столкнулся с грузовым автомобилем в Минераловодском округе Ставропольского края, легкие травмы получил один из пассажиров автобуса, сообщает региональная госавтоинспекция.

По данным ведомства, ДТП произошло во вторник около 18.30 мск на 334-м километре автодороги Кавказ.

“Водитель автобуса Neoplan, совершая маневр опережения и возвращаясь в крайнюю правую полосу, не выдержал безопасную дистанцию и допустил столкновение с движущейся впереди фурой Mercedes-Benz. В результате травмы получил один пассажир автобуса (выбиты два передних зуба). Другие участники не пострадали”, – говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

Отмечается, что за рулём автобуса находился 57-летний житель Донецка, который был трезв, злостным нарушителем ПДД не является.

“Установлено, что автобус осуществлял экскурсию по маршруту “Донецк – Нальчик”, в салоне находились 44 пассажира плюс два водителя. Сейчас к месту прибыл сменный автобус, на котором пассажиров доставят обратно в Донецк”, – добавили в ведомстве.

По факту автоаварии проводится проверка.

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