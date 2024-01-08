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На Ставрополье семь человек погибли при столкновении маршрутки с КАМАЗом

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На Ставрополье семь человек погибли при столкновении маршрутки с КАМАЗом

В Предгорном округе Ставропольского края столкнулись рейсовая маршрутка и грузовой транспорт, погибли семь человек, сообщило региональное управление ГИБДД.«

"По предварительным данным, сегодня, 8 января около 14 часов на 45-м км автодороги "Новопавловск – Зольская – Пятигорск" (вблизи поселка Пятигорский) водитель пассажирской ГАЗели, совершая маневр левого поворота, не предоставил преимущество в движении и допустил столкновение с КАМАЗом, который двигался со встречного направления прямо. В результате водитель и 6 пассажиров маршрутки погибли. Пассажир ГАЗели и водитель грузовика доставлены в больницу", – говорится в Telegram-канале управления.

В региональном Следственном управлении СК РФ сообщили об открытии уголовного дела по статье о ненадлежащем оказании услуг по перевозке пассажиров (ст. 238 УК РФ).

Ранее радио Sputnik писало о гибели в ДТП в Белореченске в Краснодарском крае подростка за несколько часов до Нового года.

Взято отсюда.

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