Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
22РЕГИОН
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

На Ставрополье в тройном ДТП погибли два человека

Подписывайся на ГОРНЯК22!

На Ставрополье в тройном ДТП погибли два человека

Автомобиль скорой медицинской помощи . Архивное фото

Два человека погибли и трое сильно пострадали в результате столкновения трех автомобилей в Андроповском округе Ставропольского края, сообщает региональная госавтоинспекция в Telegram-канале ведомства.

По данным ведомства, ДТП произошло в воскресенье около 19.00 мск на 303-м километре автодороги Кавказ. «”Водитель автомобиля Daewoo Nexia по не установленным пока причинам не справился с управлением, совершил наезд на тросовое ограждение, переехал ограждение, выехав на встречную полосу, где произошло лобовое столкновение с автомобилем ВАЗ-2114, а затем касательное столкновение с автомобилем ГАЗель Соболь. От полученных травм скончались водитель Daewoo и пассажирка “четырнадцатой”. Водитель и двое пассажиров ВАЗ-2114 (мальчики 10 и 12 лет) с тяжелейшими травмами доставлены в реанимацию Невинномысска”, – говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что за рулем иномарки находился 27-летний житель соседней республики, который “за последние два года 10 раз привлекался к ответственности за нарушение ПДД, в основном за скорость”.

“Не исключено, что мужчина мог заснуть в пути движения. У него произведён биозабор крови на установление состояния опьянения. Проводится проверка”, – заключили в ведомстве.

новости Алтайский
Взято отсюда
Источник

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Интересное

Авиабилеты в Алтайском крае могут ощутимо подорожать

08.01.2024

 Интересное

Конфликт в кальянной в Домодедове закончился взрывом гранаты и ранениями

08.01.2024

 Интересное

Британский аналитик заявил об истерике главкома ВСУ после ударов России

08.01.2024

 Интересное

Алтайские губернатор и митрополит поздравили верующих с Рождеством

08.01.2024

 Интересное

На Урале женщина заказала похищение наркозависимого мужа

08.01.2024

 Интересное

Смертельное массовое ДТП в Зональном районе произошло во время обгона

08.01.2024

 Интересное

Поиски пропавшего игрока баскетбольного клуба Барнаул могут отложить до весны

08.01.2024

 Новости

Росавиация заявила, что у отечественных авиакомпаний нет Boeing 737 MAX 9

08.01.2024

Thumbnail
Новости

Mash: на новой трассе М-12 в сторону Москвы образовалась длинная пробка

08.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
коммерсантъ
толк
Алтапресс
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix