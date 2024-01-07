На Ставрополье в тройном ДТП погибли два человека

Автомобиль скорой медицинской помощи . Архивное фото

Два человека погибли и трое сильно пострадали в результате столкновения трех автомобилей в Андроповском округе Ставропольского края, сообщает региональная госавтоинспекция в Telegram-канале ведомства.

По данным ведомства, ДТП произошло в воскресенье около 19.00 мск на 303-м километре автодороги Кавказ. «”Водитель автомобиля Daewoo Nexia по не установленным пока причинам не справился с управлением, совершил наезд на тросовое ограждение, переехал ограждение, выехав на встречную полосу, где произошло лобовое столкновение с автомобилем ВАЗ-2114, а затем касательное столкновение с автомобилем ГАЗель Соболь. От полученных травм скончались водитель Daewoo и пассажирка “четырнадцатой”. Водитель и двое пассажиров ВАЗ-2114 (мальчики 10 и 12 лет) с тяжелейшими травмами доставлены в реанимацию Невинномысска”, – говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что за рулем иномарки находился 27-летний житель соседней республики, который “за последние два года 10 раз привлекался к ответственности за нарушение ПДД, в основном за скорость”.

“Не исключено, что мужчина мог заснуть в пути движения. У него произведён биозабор крови на установление состояния опьянения. Проводится проверка”, – заключили в ведомстве.

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