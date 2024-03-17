На Сызранском НПЗ в Самарской области полностью ликвидировали пожар

Пожар на НПЗ в Самарской области

Пожар полностью ликвидировали на Сызранском НПЗ в Самарской области, который атаковал БПЛА утром в субботу, сообщили РИА Новости в правительстве региона.

“В 6.42 пожар в Сызрани полностью ликвидирован”, – сообщила собеседница агентства.

Ранее губернатор Самарской области Дмитрий Азаров сообщил РИА Новости, что утром в субботу БПЛА атаковали Сызранский и Новокуйбышевский НПЗ. В результате на первом заводе возникло возгорание установки по переработке нефтепродуктов, на втором предприятии атака была пресечена. По предварительным данным, пострадавших нет.

В правительстве региона сообщали, что в субботу в 9.03 (8.03 мск) на Сызранском НПЗ локализовали возгорание на площади 500 квадратных метров, в 13.25 (12.25 мск) было объявлена ликвидация открытого горения.

Горняк22

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