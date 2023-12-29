На трассе М-10 “Россия” под Петербургом открыли движение по новой развязке

Под Петербургом полностью открыли движение по новой развязке на трассе М-10 “Россия”, пишет “Петербургский дневник”.

В деревне Ям-Ижора Тосненского района Ленинградской области построена развязка с путепроводом по типу “неполный клеверный лист”, разворотная петля с путепроводом над проезжей частью основного хода, а также новый надземный пешеходный переход. Общая протяженность новых съездов и разворотной петли составляет 5,5 километра.

Одновременно был реконструирован мост через реку Ижору.

Ожидается, что новая развязка позволит минимизировать пробки на трассе Москва – Петербург, говорится в сообщении.

Радио Sputnik также сообщало, что общественный транспорт запустили по новому мосту через реку Кубань.

Взято отсюда.