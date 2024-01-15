На трассе под Красноярском столкнулись 12 автомобилей

Сотрудник ДПС подает водителю сигнал об остановке. Архивное фото

Двенадцать автомобилей столкнулись в нескольких ДТП на участке федеральной трассы под Красноярском, в результате движение полностью перекрыто, сообщает краевой главк МВД.

“На 805 километре автодороги Р-255 “Сибирь” со стороны Красноярска в сторону поселка Емельяново произошло несколько автопроисшествий с участием 12 транспортных средств. В настоящий момент движение на данном участке полностью перекрыто. Проезд осуществляется через село Дрокино”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что пострадавших в ДТП нет, на месте работают наряды ДПС.

В Telegram-канале аэропорта сообщается, что в сторону воздушной гавани образовалась серьёзная пробка.

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