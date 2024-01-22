На юге Сахалина объявили экстренное предупреждение из-за циклона

Нашивки на форме сотрудников МЧС. Архивное фото

Экстренное предупреждение в связи с прохождением циклона объявлено на вторник в восьми муниципалитетах юга Сахалина, информирует региональный главк МЧС России. «”Днем 23 января на территории Макаровского, Долинского, Анивского, Корсаковского, Невельского, Холмского, Томаринского районов и города Южно-Сахалинска прогнозируется снег, на юго-востоке сильный снег, ветер на побережьях 18-23 метра в секунду, на юго-востоке метель”, – отмечает пресс-служба ведомства в Telegram-канале.

Спасатели направили в администрации указанных муниципальных образований и во взаимодействующие структуры экстренное предупреждение и рекомендации по реагированию. Обстановка, связанная с прохождением циклона, находится на контроле ГУ МЧС России по Сахалинской области.

По прогнозам синоптиков, во вторник на территории Долинского, Невельского, Холмского районов и Южно-Сахалинска возможен сход снежных лавин.

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