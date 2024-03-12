На юге Сахалина спасли рыбаков с оторвавшейся льдины

Сотрудники МЧС России спасли рыбака в Охотском море

Операция по спасению рыбаков-любителей с оторвавшейся льдины на юге Сахалина завершилась, сообщает региональный главк МЧС России в Telegram-канале.

Льдина с людьми оторвалась в районе села Стародубское Долинского района. По предварительной информации, на льду находилось четыре человека.

“Троим из них удалось перепрыгнуть на безопасный участок льда. Один остался дрейфовать в море, его спасли специалисты МЧС России”, – говорится в сообщении ведомства.

По информации пресс-службы, спасатели в настоящее время мониторят обстановку с вертолета Ми-8.

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