На юге столицы на месте бывшей промзоны Котляково построят жилой квартал

В Москве в течение семи лет на территории бывшей промзоны Котляково по программе реновации будет возведен жилой квартал общей площадью более 165 тысяч квадратных метров, рассказал министр столичного правительства, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

Помимо жилья, проект предусматривает строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном, а также школы на 425 учащихся и детского сада, в котором предусмотрено 185 мест, говорится в материале телеканала “Москва 24”.

Недалеко от участка расположены железнодорожная станция Чертаново и Варшавское шоссе.

Радио Sputnik также рассказало о планах правительства Москвы на бывшую промзону “Грайвороново”.

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