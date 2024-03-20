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На Украине усомнились в продолжении ведения списка «спонсоров войны»

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На Украине усомнились в продолжении ведения списка «спонсоров войны»

Украинские власти поставили под сомнение продолжение ведения списка «спонсоров войны». Об этом сообщает РИА Новости.

«В Национальном агентстве по предотвращению коррупции (НАПК) согласились, что действительно существует вопрос дальнейшего функционирования списка», — сообщила пресс-служба правительства по итогам расширенного заседания.

Министерство иностранных дел Украины сообщило «о многочисленных обращениях представителей дипломатического корпуса стран-партнеров» по поводу отсутствия нормативной базы для существования списка.

В украинский список «спонсоров войны» внесены, в том числе, всемирно известные компании: Nestle, PepsiCo, Mars, Subway, Philip Morris International, Japan Tobacco International и многие другие.

В феврале сообщалось, что с недавних пор для закупок продуктов, которые будут поставляться ВСУ, введен новый критерий – отсутствие в списке «спонсоров войны», который составляет Национальное агентство по противодействию коррупции.

Ранее Минобороны Эстонии отказалось от Mars и Nestle из-за Украины.

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