Украинские власти поставили под сомнение продолжение ведения списка «спонсоров войны». Об этом сообщает РИА Новости.

«В Национальном агентстве по предотвращению коррупции (НАПК) согласились, что действительно существует вопрос дальнейшего функционирования списка», — сообщила пресс-служба правительства по итогам расширенного заседания.

Министерство иностранных дел Украины сообщило «о многочисленных обращениях представителей дипломатического корпуса стран-партнеров» по поводу отсутствия нормативной базы для существования списка.

В украинский список «спонсоров войны» внесены, в том числе, всемирно известные компании: Nestle, PepsiCo, Mars, Subway, Philip Morris International, Japan Tobacco International и многие другие.

В феврале сообщалось, что с недавних пор для закупок продуктов, которые будут поставляться ВСУ, введен новый критерий – отсутствие в списке «спонсоров войны», который составляет Национальное агентство по противодействию коррупции.

Ранее Минобороны Эстонии отказалось от Mars и Nestle из-за Украины.

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