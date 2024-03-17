Этой ночью произошли взрывы в Кривом Роге Днепропетровской области Украины. Об этом сообщило украинское издание «Зеркало недели».

Местные власти не прокомментировали ЧП. На текущий момент других подробностей нет. Известно, что в регионе объявлена воздушная тревога.

Кроме того, сирены работают в Полтавской, Кировоградской и Хмельницкой областях Украины.

17 марта восемь человек пострадали после атаки ВСУ в российском регионе

Согласно данным, российские Вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября, всего через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по заявлению российских властей, стоят украинские спецслужбы. Атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, иногда даже на всей территории страны.

Ранее в офисе Зеленского пригрозили России расплатой за взрывы на Украине.

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