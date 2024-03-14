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На Украине заявили о воздушной тревоге в пяти регионах

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На Украине заявили о воздушной тревоге в пяти регионах

Воздушную тревогу объявили в пяти украинских регионах. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны.

Сирены включились в Черниговской, Сумской, Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях Украины. Первые сигналы прозвучали под Харьковом в 16:32 мск, в остальных областях — в 17:38 мск.

Утром в четверг, 14 марта, стало известно, что воздушную тревогу объявили в семи регионах Украины. В 9:22 мск сирены зазвучали в Полтавской и Харьковской областях. Затем красная зона на карте тревог распространилась на Днепропетровскую, Сумскую, Житомирскую, Киевскую и Черниговскую области.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки ведут по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее стало известно, что на Украине с июля повреждены почти 200 объектов портовой инфраструктуры.

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