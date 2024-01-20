На внутренней стороне МКАД столкнулись несколько автомобилей

Автомобиль дорожно-патрульной службы в Москве. Архивное фото

Движение затруднено на внутренней стороне 69-го километра МКАД из-за ДТП с несколькими автомобилями, информация о пострадавших уточняется, сообщили в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

“На внутренней стороне 69-го километра МКАД (после развязки с Волоколамским шоссе) столкнулись несколько автомобилей… Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Движение в районе происшествия затруднено”, – говорится в сообщении.

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