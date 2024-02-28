На Волгоградском проспекте в Москве произошло массовое ДТП

Автомобиль дорожно-патрульной службы в Москве. Архивное фото

Массовое ДТП произошло на пересечении Волгоградского проспекта и Волжского бульвара в Москве, движение затруднено, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

“На Волгоградском проспекте в районе пересечения с Волжским бульваром произошло массовое ДТП. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Движение по Волгоградскому проспекту в сторону области затруднено”, – говорится в сообщении.

На фотографии с камеры видеонаблюдения, опубликованной дептрансом, видно, что в ДТП столкнулись не менее восьми автомобилей.

Горняк22

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