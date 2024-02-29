На Волгоградском проспекте в Москве восстановили движение автомобилей

Сотрудники дорожно-патрульной службы. Архивное фото

Движение на Волгоградском проспекте в Москве после массового ДТП восстановлено, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

Ранее столичный дептранс сообщал о затруднении движения из-за массового ДТП на пересечении Волгоградского проспекта и Волжского бульвара в Москве. По данным с камер видеонаблюдения, столкнулись не менее восьми автомобилей.

“Движение на Волгоградском проспекте восстановлено”, – говорится в сообщении.

город Горняк

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