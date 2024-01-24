На всей территории Сахалинской области объявили режим ЧС из-за циклона

Сотрудники МЧС России. Архивное фото

Режим чрезвычайной ситуации в среду введен на всей территории Сахалинской области в связи с усилением циклона, сообщил губернатор Валерий Лимаренко. «”В связи с усилением циклона на территории Сахалинской области объявлен режим ЧС. Только что провел заседание комиссии по чрезвычайной ситуации Сахалинской области с участием силовых структур. Разобрали все принципиально важные вопросы”, – написал глава региона в Telegram-канале.

Главным направлением работы губернатор назвал расчистку магистральных дорог. По его словам, в данной работе в настоящее время во всех муниципалитетах области задействована вся имеющаяся техника.

“Организована работа и координация всех служб в ситуационном центре. Это позволит следить за расчисткой дорог и за работой учреждений жизнеобеспечения в онлайн-режиме. Вся техника, предусмотренная по расчистке, находится в исправном состоянии. Для усиления мы обратились к строителям и военным с тем, чтобы получить дополнительные мощности для устранения последствий циклона”, – отметил Лимаренко.

Спасатели объявили экстренное предупреждение на 24 и 25 января в 10 муниципалитетах южной части Сахалина. Синоптики прогнозируют сильный снегопад и метель, видимость 500 метров и менее и порывы ветра до 30 метров в секунду. В Южно-Сахалинске с утра введен режим ЧС из-за непогоды. В аэропорту задержаны 33 рейса по внутренним, межрегиональным и международному направлениям. Ограничено движение всех видов транспорта, кроме спецтехники, на восьми участках автодорог.

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