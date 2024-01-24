реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

На всей территории Сахалинской области объявили режим ЧС из-за циклона

Подписывайся на ГОРНЯК22!

На всей территории Сахалинской области объявили режим ЧС из-за циклона

Сотрудники МЧС России. Архивное фото

Режим чрезвычайной ситуации в среду введен на всей территории Сахалинской области в связи с усилением циклона, сообщил губернатор Валерий Лимаренко. «”В связи с усилением циклона на территории Сахалинской области объявлен режим ЧС. Только что провел заседание комиссии по чрезвычайной ситуации Сахалинской области с участием силовых структур. Разобрали все принципиально важные вопросы”, – написал глава региона в Telegram-канале.

Главным направлением работы губернатор назвал расчистку магистральных дорог. По его словам, в данной работе в настоящее время во всех муниципалитетах области задействована вся имеющаяся техника.

“Организована работа и координация всех служб в ситуационном центре. Это позволит следить за расчисткой дорог и за работой учреждений жизнеобеспечения в онлайн-режиме. Вся техника, предусмотренная по расчистке, находится в исправном состоянии. Для усиления мы обратились к строителям и военным с тем, чтобы получить дополнительные мощности для устранения последствий циклона”, – отметил Лимаренко.

Спасатели объявили экстренное предупреждение на 24 и 25 января в 10 муниципалитетах южной части Сахалина. Синоптики прогнозируют сильный снегопад и метель, видимость 500 метров и менее и порывы ветра до 30 метров в секунду. В Южно-Сахалинске с утра введен режим ЧС из-за непогоды. В аэропорту задержаны 33 рейса по внутренним, межрегиональным и международному направлениям. Ограничено движение всех видов транспорта, кроме спецтехники, на восьми участках автодорог.

новости Локтевский
Взято отсюда
Источник

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

Thumbnail
Интересное

В Барнауле за 11 млн рублей продают Lexus в бронепленке и с полной шумоизоляцией

24.01.2024

Thumbnail
Интересное

В Барнауле за 11 млн рублей продают Lexus в бронепленке и с полной шумоизоляцией

24.01.2024

 Интересное

В Улан-Баторе взорвался 60-тонный газовоз – есть погибшие

24.01.2024

 Интересное

В Улан-Баторе взорвался 60-тонный газовоз – есть погибшие

24.01.2024

 Интересное

В Алтайском крае неизвестные украли табун лошадей

24.01.2024

 Интересное

В Алтайском крае неизвестные украли табун лошадей

24.01.2024

 Интересное

Вам чек нужен?: почему в магазинах перестают выдавать бумагу на кассах

24.01.2024

 Интересное

Вам чек нужен?: почему в магазинах перестают выдавать бумагу на кассах

24.01.2024

 Интересное

Власти: зарплата в крупных и средних организациях Барнаула выросла на 34%

24.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
толк
Алтапресс

РЕКЛАМА

22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске