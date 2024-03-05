На Всемирном фестивале молодежи обсудили российское кино

На Всемирном фестивале молодежи эксперты обсудили, какими в будущем станут основные направления развития российского кино, пишет IrkutskMedia.

Одними из основных векторов названного направления, как ожидается, будут экранизация популярных литературных произведений, запрос на “волшебство” и национальная самоидентификация, говорится в сообщении.

Гендиректор АНО “Институт развития интернета” Алексей Гореславский раскрыл секрет появления “трендов” в кино: “Сам сформулируй будущий тренд, сними про это кино и потом объяви это трендом”.

На федеральной территории “Сириус” по указу Путина с 1 по 7 марта проходит Всемирный фестиваль молодежи. Организатором мероприятия выступает Росмолодежь. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.

Радио Sputnik также сообщало, что на Всемирном фестивале молодежи представили талисман Всемирных игр дружбы.

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