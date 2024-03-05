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На Всемирном фестивале молодежи представили талисман Всемирных игр дружбы

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На Всемирном фестивале молодежи представили талисман Всемирных игр дружбы

На Всемирном фестивале молодежи, который проходит на федеральной территории “Сириус”, прошла презентация талисмана Всемирных игр дружбы – им стал тигр, передает корреспондент РИА Новости.

В шорт-лист из 17 вариантов вошли тигр, белка и медведь.

Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный сообщил, что голосовал за белку.«”Белка – это прям для фестиваля. Это энергия, скорость, перспектива. Медведь как будто такой уже старый, тигр лет 40-50, а белка как будто такая, всегда 18 лет”, – пояснил он.

За тигра отдала голос гимнастка Дина Аверина, пояснив, что ей нравится этот хищник и ее сестру Арину в детстве называли тигренком. Между тем Арина голосовала за медведя, так как он ассоциируется с Россией.

Двукратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Роман Власов рассказал, что тоже выбрал бы медведя.«

"Считаю это символом России, и, честно говоря, хотелось ещё раз погрузиться в атмосферу олимпийских игр 80-го года, в Сочи, ещё раз пройти через это", – приводит РИА Новости слова Власова.

В жюри также вошли спортсмены Сергей Карякин и Светлана Ромашина, а возглавил – президент Международной ассоциации бокса Умар Кремлев.

Всемирные игры дружбы пройдут с 15 по 29 сентября 2024 года в Москве и Екатеринбурге. Они включают в себя соревнования по 33 летним видам спорта. Призовой фонд состязаний должен составить 4,6 миллиарда рублей.

Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории “Сириус” по указу президента России Владимира Путина. Организатором мероприятия выступает Росмолодежь, генеральный информационный партнер – РИА Новости.

Радио Sputnik ранее рассказало, о чем жалеют участники Всемирного фестиваля молодежи.

Взято отсюда.

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