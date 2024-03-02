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На Всемирном фестивале молодежи стартовал марафон “Знание.Первые”

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На Всемирном фестивале молодежи стартовал марафон "Знание.Первые"

На Всемирном фестивале молодежи в Сириусе прошла торжественна церемония открытия просветительского марафона “Знание.Первые”, сообщает РИА Новости.«”Сегодня здесь, на федеральной территории Сириус, собрались десятки тысяч молодых людей из разных стран. Это ярко доказывает то, что все попытки отменить Россию – безуспешны. Россия находится сегодня в авангарде борьбы за правду и новый, справедливый, многополярный мир. И в этом мире у каждого есть пространство для реализации и развития”, – приводит агентство слова генерального директора Российского общества “Знание” Максима Древаля.

По словам организаторов марафона, на нем выступят более 100 лекторов – выдающихся деятелей из различных областей, а также лидеры мнений из России, Австрии, Индии, Турции, Сербии, Италии и других стран. Сразу после открытия перед участниками марафона выступил генеральный директор Госкорпорации “Росатом” Алексей Лихачев, передает агентство.

Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории “Сириус” по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодежь, генеральный информационный партнер – РИА Новости.

Радио Sputnik рассказало, какой “особый контекст” несет Всемирный фестиваль молодежи.Прямой эфирСириус – в центре: первый день Всемирного фестиваля молодежи13:16

Взято отсюда.

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