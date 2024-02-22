На Всемирном фестивале молодежи в “Сириусе” выступят более 100 лекторов

Более 100 лекторов выступят на марафоне “Знание.Первые” в период Всемирного фестиваля молодежи (ВФМ-2024), сообщает “Волга Ньюс”.

Марафон будет проходить на шести площадках ВФМ-2024, рассказал генеральный директор Российского общества “Знание” Максим Древаль.«”Мы запланировали на площадке целый ряд мероприятий. Безусловно, главным событием станет наш федеральный просветительский марафон “Знание.Первые”, который пройдет с 2 по 6 марта и объединит шесть площадок Города молодежи мира”, – отметил Древаль.

Среди зарубежных лекторов выступят, в частности, сербский кинорежиссер Эмир Кустурица и чемпион мира по футболу в составе сборной Бразилии Роберто Карлос.

Всемирный фестиваль молодежи проводится по указу президента России Владимира Путина и пройдет на федеральной территории “Сириус” с 1 по 7 марта.

Радио Sputnik сообщало, что Милош Бикович также примет участие во Всемирном фестивале молодежи.

Взято отсюда.