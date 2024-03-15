На выборах президента в Москве электронно проголосовал миллион человек

Спустя несколько часов после начала голосования на выборах президента в столице электронно проголосовал миллион человек, сообщил руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Вадим Ковалев.«

"Миллион человек уже сделали свой выбор электронно: онлайн или воспользовавшись терминалами электронного голосования на УИКах. Беспрецедентной популярностью пользуется онлайн-голосование. При этом система выдерживает высокую нагрузку и показывает хорошие результаты при наплыве избирателей", – цитирует Ковалева телеканал "Москва 24".

Основное голосование на президентских выборах в России стартовало утром 15 марта. К 11:00 явка составила 3,63 процента, отмечает телеканал “360”.

Ранее радио Sputnik сообщало, что в ЦИК назвали число россиян, досрочно проголосовавших на выборах президента.

Взято отсюда.