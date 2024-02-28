На выставке-форуме “Россия” открылся “Умный город для жизни”

На выставке-форуме “Россия” на ВДНХ открылся “Умный город для жизни”, в котором можно познакомиться с цифровыми решениями и технологиями, применяемыми в столице, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Отмечается, что до 10 марта он будет открыт для посетителей в пространстве Москвы.

Гости выставки узнают, как создаются VR-фильмы, а также получат информацию о полезных цифровых привычках и особенностях проживания питомцев в “умном” городе, рассказали в пресс-службе департамента информационных технологий Москвы.

После завершения мероприятия погулять по городу в очках виртуальной реальности можно будет в павильоне ВДНХ “Умный город”, добавляет телеканал “Москва 24”.

Радио Sputnik также сообщало, что в Москве Филатовская и Боткинская больницы перешли на цифровой формат.

Взято отсюда.