На выставке-форуме “Россия” установлен новый рекорд посещаемости – в первый рабочий день в новом году ее гостями стали 156 тысяч человек.
Отмечается, что выставка продолжила работу в среду, 3 января, после двух технических дней, во время которых специалисты обновляли экспозиции и готовились ко встрече гостей.
Так, посетителям предложена специальная новогодняя программа, которая в первую очередь ориентирована на семьи с детьми.
Например, в павильоне № 2 “Сбер” состоялся мастер-класс по созданию новогоднего мультфильма. Также на выставке прошел парад Дедов Морозов и концерт от VK, где выступили Тося Чайкина и DJ Грув.
Большой интерес выставка вызвала 31 декабря, когда организованные в ее рамках мероприятия посетили свыше 120 тысяч человек.
Гостями выставки, в частности, стали жители всех 89 регионов, среди них были участники спецоперации и их семей.
Радио Sputnik также сообщало, что на форуме-выставке “Россия” на ВДНХ разыграли путевки в Крым.
Взято отсюда.