На выставке-форуме “Россия” установлен новый рекорд посещаемости – в первый рабочий день в новом году ее гостями стали 156 тысяч человек.

Отмечается, что выставка продолжила работу в среду, 3 января, после двух технических дней, во время которых специалисты обновляли экспозиции и готовились ко встрече гостей.

Так, посетителям предложена специальная новогодняя программа, которая в первую очередь ориентирована на семьи с детьми.

Например, в павильоне № 2 “Сбер” состоялся мастер-класс по созданию новогоднего мультфильма. Также на выставке прошел парад Дедов Морозов и концерт от VK, где выступили Тося Чайкина и DJ Грув.

Большой интерес выставка вызвала 31 декабря, когда организованные в ее рамках мероприятия посетили свыше 120 тысяч человек.

Гостями выставки, в частности, стали жители всех 89 регионов, среди них были участники спецоперации и их семей.

Радио Sputnik также сообщало, что на форуме-выставке “Россия” на ВДНХ разыграли путевки в Крым.

Взято отсюда.