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На выставке “Россия” на ВДНХ разыграли путевки в Крым

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На выставке "Россия" на ВДНХ разыграли путевки в Крым

На международной выставке-форуме “Россия” на ВДНХ разыграли путевки в лучшие отели и санатории Крыма, сообщает пресс-служба Министерства курортов и туризма республики.«”На выставке-форуме “Россия” на стенде Республики Крым завершилась декада крымского туризма… Среди тех, кто принимал активное участие в мероприятиях декады туризма на ВДНХ, было разыграно 18 путевок в лучшие санатории и отели Крыма”, – приводит РИА Новости сообщение ведомства.

Международная выставка-форум “Россия” – это важнейшие достижения страны, собранные на одной площадке. В течение всего времени проведения выставки гостей ждут культурно-развлекательные мероприятия, насыщенная деловая и образовательная программа. Выставка продлится до 12 апреля 2024 года.

Радио Sputnik сообщало, что Минобороны РФ откроет свой павильон на выставке “Россия” на ВДНХ.

Взято отсюда.

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