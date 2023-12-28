На выставке “Россия” подвели итоги Года педагога и наставника

На международной выставке-форуме “Россия” в Москве прошла торжественная церемония завершения Года педагога и наставника.«”Это был год, который был не просто насыщен семью тысячами федеральных и региональных мероприятий которые мы только что видели на экране, в нём не только приняло участие 17 миллионов человек. Это еще и был важный год с точки зрения нашей работы и в рамках национального проекта “Образование”, и в рамках содержательной части образования и большого количества законодательных изменений”, – приводит РИА Новости слова вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Она напомнила, что за период работы национального проекта было построено 1 659 детских садов на 250 тысяч мест, 1 169 школ на 700 тысяч мест, а также капитально отремонтировано 3,5 тысячи школ.

Министр просвещения России Сергей Кравцов поблагодарил президента России Владимира Путина за то внимание, которое он уделяет системе образования.

В ходе церемонии закрытия медиагруппе “Россия сегодня” вручили благодарственное письмо Министерства просвещения России за освещение Года педагога и наставника.

Международная выставка-форум “Россия” на ВДНХ продлится до 12 апреля 2024 года. В ней участвуют все 89 регионов РФ, 22 федеральных органа исполнительной власти, 20 компаний, корпораций и общественных организаций, всего 131 экспозиция.

Радио Sputnik также сообщало о премьере нового VR-проекта РИА Новости на выставке-форуме “Россия”.

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