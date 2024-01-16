На выставке “Россия” проходит голосование за лучший стенд региона

На портале выставки-форума “Россия” проходит голосование за лучший стенд региона, сообщает РИАМО.

Для участия в голосовании необходимо зарегистрироваться на портале, выбрать регион, отметить галочками несколько номинаций и нажать “Проголосовать”, говорится в сообщении.

Стенд Подмосковья находится в 75-м павильоне, он полностью цифровой. Аудиогидом в навигации стал народный артист России Сергей Безруков.

На выставке, открывшейся в ноябре, представлены все 89 регионов России. Посетить ее можно до апреля 2024 года.

Радио Sputnik также рассказало, кто стал голосом выставки-форума “Россия”.

Взято отсюда.