На выставке “Россия” пройдет фестиваль для матерей-предпринимателей

Фестиваль “Мамы. Дети. Бизнес” состоится в рамках выставки-форума “Россия” в павильоне № 75 на ВДНХ 27 февраля, сообщила руководитель столичного Департамента предпринимательства Кристина Кострома.«”Для тех, кого интересует, как сегодня Москва помогает мамам, которые занимаются предпринимательством, выступят женщины, открывшие свой бизнес. Они поделятся своими историями успеха, расскажут, с какими трудностями столкнулись и как их удалось преодолеть”, – цитирует Кострому телеканал “Москва 24”.

По ее словам, фестиваль начнется с “Московского бизнес-квартирника” в зоне культурных проектов. Гостями станут основательницы собственного дела и финалистки программы “Мама-предприниматель”. Затем состоится концерт группы “Москвичка” и модный показ дизайнера Анны Злотко. На мероприятии также выступит глава компании-разработчика инновационных решений для медицины Инна Бондарева.

Узнать о мерах поддержки малого и среднего предпринимательства можно будет на региональных стендах. Желающие смогут принять участие в бизнес-играх и мастер-классах. Также для гостей будут выступать студенческие команды КВН.

Радио Sputnik также сообщало, что президент РФ Владимир Путин поручил продлить работу выставки-форума “Россия” до 8 июля.

Взято отсюда.