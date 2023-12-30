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На Украине назвали последствия бойкота страной Олимпиады

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И.о. министра спорта Украины Бедный рассказал о возможных санкциях за бойкот ОИСюжетЛетние Олимпийские игры

На Украине назвали последствия бойкота страной Олимпиады

Исполняющий обязанности министра молодежи и спорта Украины Матвей Бедный назвал возможные последствия бойкота страной летних Олимпийских игр 2024 года в Париже. Его слова приводит BBC.

По его словам, такое решение грозит санкциями в отношении украинских спортсменов. «Не исключено, что на следующие Олимпийские игры уже нам предложат выйти в нейтральном статусе. То есть это достаточно радикальный шаг», — заявил Бедный.

8 декабря функционер рассказал о возможном бойкоте Олимпийских игр-2024 после допуска россиян и белорусов. Спустя четыре дня он заявил, что Украина будет участвовать в соревнованиях.

До этого Международный олимпийский комитет объявил о допуске россиян и белорусов к Играм в Париже. Они смогут принять участие в турнире как индивидуальные нейтральные спортсмены (AIN). При этом к Играм не будут допущены атлеты, поддерживающие спецоперацию на Украине, а также имеющие связи с вооруженными силами или органами безопасности России и Белоруссии.

Взято
отсюда

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