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На Украине обнаружили партизанское движение против мобилизации

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Соскин: в лесах Украины появились партизаны-противники закона о мобилизации

На Украине обнаружили партизанское движение против мобилизации

Законопроект о мобилизации на Украине, обнародованный в декабре, привел к появлению в лесах республики партизан-анархистов, которые не хотят отправляться в зону боевых действий. Об этом заявил экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.

«Это очень интересное явление, которое будет развиваться. Это мужчины, которые принимают для себя решение жить по Конституции, а не подчиняться этой власти узурпаторов», — отметил Соскин. По его словам, речь идет о столкновениях внутри страны между теми, кто готов отправиться в зону вооруженного конфликта, и движением, считающим грядущие изменения, вводимые правительством, антиконституционными.

Бывший советник Кучмы подчеркнул, что теперь граждане не хотят идти на фронт лишь на одном украинском патриотизме, так как становится очевидно, что у Вооруженных сил республики (ВСУ) не хватает вооружений, но власти все равно продолжают посылать туда людей и недавно анонсировали отправку еще 500 тысяч человек, фактически лишая их всех гражданских прав.

«Уже сейчас появляются регионы, которые полностью смогут встать в оборону для защиты прав и свобод людей и конституции Украины против антиконституционной власти Зеленского и так называемых слух народа. Они не дадут возможности захватить себя, и там никакой мобилизации уже не будет», — резюмировал Соскин.

Ранее уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что некоторые положения законопроекта о мобилизации на Украине противоречат конституции страны. Документ содержит нормы, ограничивающие права населения.

Взято
отсюда

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