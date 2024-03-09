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На Украине озвучили сроки принятия законопроекта о мобилизации осужденных

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Минюст Украины: проект о мобилизации осужденных могут внести в Раду на днях

На Украине озвучили сроки принятия законопроекта о мобилизации осужденных

Разрешающий на Украине мобилизацию осужденных законопроект могут внести в Верховную Раду уже на следующей неделе. Принят он может быть до конца весны, рассказал министр юстиции страны Денис Малюська в эфире всеукраинского телемарафона, пишет РИА Новости.

«Думаю, что на следующей неделе он (законопроект) будет зарегистрирован, на ближайших заседаниях Рады он будет выноситься на голосование. Ожидаю, что это (принятие законопроекта) — весна, не позднее», — отметил он.

По словам Малюськи, тысячи осужденных и отбывающих наказание хотят идти в украинские войска. При этом министр уточнил, что военные попросили «исключить от мобилизации тех, кто нарушал военную дисциплину и совершал преступления, связанные с исполнением военной обязанности». При этом окончательное решение в этом вопросе примет Рада, подчеркнул глава Минюста Украины.

Он также признал, что не все украинские командиры хотят видеть у себя в подразделениях осужденных. Могут быть созданы отдельные отряды из мобилизованных осужденных, предположил Малюська.

Ранее украинский военнопленный Вадим пожаловался на принудительную мобилизацию в ряды ВСУ. По словам бойца, его остановили на блокпосте, когда он возвращался из командировки, отвезли в военкомат для проверки документов, а уже вечером следующего дня мужчина оказался на военном полигоне.

Взято
отсюда

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