ВСУ сообщили о гибели опытного летчика-снайпера генерала Станислава Павловича

Воздушное командование «Запад» Вооруженных сил Украины (ВСУ) сообщило о гибели одного из самых опытных боевых пилотов Украины генерал-лейтенанта Станислава Павловича. Он скончался в возрасте 69 лет и был похоронен во Львове. Причина его смерти не раскрывается.

Павлович был летчиком-снайпером, обучил не одно поколение пилотов. Как рассказала на своей странице в Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) волонтер Наталья Пасичник, он был едва ли не единственным украинским генералом, который продолжал летать в 65 лет. В последние годы военный управлял фронтовым бомбардировщиком Су-24.

«Принимал непосредственное участие в боевых действиях в Афганистане. Любил небо и легко покорял его! Станислав Николаевич не дожил несколько дней до 70-летия», — отметила Пасичник.

Павлович занимал разные должности в ВСУ

В 1975 году он окончил Черниговское высшее военное авиационное училище летчиков, в 1986-м — штурманский факультет Военно-воздушной академии имени Ю. Гагарина, а в 2009 году — Национальную академию обороны Украины.

Павлович начал карьеру обычным пилотом и дорос до командира бомбардировочного авиационного полка. Затем он стал заместителем начальника аппарата управления боевой подготовки главного командования ВВС Украины. С 2008 по 2013 год Павлович являлся главой воздушного командования «Запад» Воздушных сил ВСУ.

За время службы военный освоил ряд воздушных судов: Л-29, МиГ-15, две модификации МиГ-21, Су-7У, пять модификаций Су-17 и три — Су-24, был отмечен тремя орденами.

Ранее в ВСУ сообщили о гибели шести украинских летчиков

Летом 2023 года спикер 18-й отдельной бригады армейской авиации имени Игоря Сикорского в составе ВСУ Евгений Ракита доложил о гибли шести украинских пилотов на артемовском направлении.

Пилоты погибли 29 августа, все они являлись офицерами. Один из летчиков был родом из Полтавской области, остальные — из других регионов Украины. Имена и обстоятельства гибели не разглашались в целях безопасности.

Взято

отсюда

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