Спикер ВВС Украины Игнат: российская разведка точно будет знать о прибытии F-16

Российская разведка точно будет знать момент прибытия истребителей F-16 на Украину, заявил спикер Военно-воздушных сил (ВВС) Украины Юрий Игнат. Об этом пишет «Зеркало недели».

Игнат прокомментировал утверждение, что ракетный удар России утром 29 декабря был вызван новостями о возможном прибытии самолетов на Украину. По его мнению, это не соответствует действительности, так как российская разведка будет «прекрасно знать» о появлении F-16.

Ранее спикер ВВС Украины признал, что Украина не сбила ни одной российской ракеты X-22 с начала специальной военной операции (СВО). По его словам, Россия применила уже более 300 таких ракет.

27 декабря Игнат опроверг информацию издания Newsweek о возможном получении Киевом от Запада первой партии истребителей F-16. Он также подчеркнул, что в настоящее время пребывание данного типа боевой авиации на фронте является нецелесообразным.

Взято

отсюда

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